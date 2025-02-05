Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh
- Hồ Chí Minh: 8 – 15 triệu trở lên (thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực)
- Hoa hồng + KPI
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện.
- Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ,...
- Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm
- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thiết lập và tạo mối quan hệ với khách hàng mới. Chăm sóc và duy trì quan hệ kinh doanh tốt, phát triển thêm các dịch vụ gia tăng với các khách hàng hiện có.
- Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận do công ty đề ra.
- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí sale logistics hoặc các ngành có liên quan
- Thông thạo tiếng Anh
- Ưu tiên biết thêm tiếng Hoa
- Tin học văn phòng thành thạo
- Đam mê và yêu thích việc bán hàng, mong muốn công việc có mức thu nhập tốt và gia tăng cơ hội nâng cao các kỹ năng toàn diện.
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.
- Không yêu cầu độ tuổi
Tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI