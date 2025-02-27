Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công Viên Phần Mềm Quang Trung Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là vận tải quốc tế và nội địa.
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đối tác trong và ngoài nước.
Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ logistics của công ty, bao gồm vận chuyển hàng hóa, kho bãi, thủ tục hải quan,...
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đảm bảo dịch vụ được cung cấp đúng tiến độ và chất lượng.
Báo cáo kết quả kinh doanh, cập nhật dữ liệu khách hàng và đề xuất các phương án phát triển thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Logistics hoặc các ngành liên quan.
Có thể làm việc và giao tiếp bằng tiếng Trung (HSK4)
Có khoảng 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh logistics, vận tải, xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu được áp lực cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có mạng lưới khách hàng trong ngành logistics.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp tiền cơm; khám sức khỏe định kỳ ; teambuilding hằng năm;
Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan hằng quý; tea break hằng tuần và các chính sách hấp dẫn khác;
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển vị trí cao hơn trong tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà TTM Building, số 309 Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

