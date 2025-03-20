Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 163 - 165 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7



* Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của 2 mảng online và offline của công ty

* Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường

* Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh.

* Huấn luyện, đào tạo các hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên kinh doanh

* Thu thập và phân tích số liệu nhằm đánh giá và xây dựng mục tiêu kinh doanh

* Hàng tháng, hàng quý báo cáo hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc công ty



* Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

* Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

* Có kiến thức sâu rộng về điều hành kinh doanh

* Khả năng chịu áp lực cao Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì

· * Lương: 15.000.000-25.000.000 + hoa hồng. trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

· * Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, …theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.

· * Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

* Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.



