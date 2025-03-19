Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Lê Travel
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 40 Nguyễn Xí, Phường 26 Quận Bình Thạch, Bình Thạnh, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác cơ hội kinh doanh và tìm kiếm khách hàng mới
Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp
Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp
Chốt tour phù hợp với khách hàng
Nghiên cứu thị trường : trực tiếp hoặc online
Các công việc khác mà cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Lê Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6.000.000-10.000.0000 + Hoa hồng KPI
Xét tăng lương định kì
Du lịch hàng năm
Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN
Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3-6 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lê Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
