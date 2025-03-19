Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Nguyễn Xí, Phường 26 Quận Bình Thạch, Bình Thạnh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác cơ hội kinh doanh và tìm kiếm khách hàng mới

Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp

Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp

Chốt tour phù hợp với khách hàng

Nghiên cứu thị trường : trực tiếp hoặc online

Các công việc khác mà cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Lê Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000-10.000.0000 + Hoa hồng KPI

Xét tăng lương định kì

Du lịch hàng năm

Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN

Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3-6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lê Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin