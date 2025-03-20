Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jaf Global Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 651 - 653, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch bán hàng cho các sản phẩm được giao theo chỉ tiêu phân bổ hàng tháng.

Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác nhu cầu của khách hàng. Giới thiệu, tư vấn, chào giá và chốt bán hàng với khách hàng.

Trao đổi với khách hàng và cung cấp thông tin cho các nhóm liên quan để làm hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Gửi hợp đồng, phụ lục hợp đồng và thu lại hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã xác nhận từ khách hàng.

Theo dõi và cập nhật tình hình hàng về cho khách hàng.

Tham gia theo dõi và thông tin cho khách hàng về các điều khoản thanh toán để đảm bảo thu hồi công nợ đủ và đúng hạn.

Chăm sóc, thăm hỏi khách hàng. Theo dõi tình hình sử dụng các sản phẩm và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.

Thu thập và tổng hợp thường xuyên những biến động mới nhất của thị trường và khách hàng.

Mở rộng thị trường và danh sách khách hàng tiềm năng.

Tham gia cùng QC cho các vấn đề về chất lượng khi cần thiết.

KHIẾU NẠI 30%

Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại như: thu thập chứng cứ, làm báo cáo, tham khảo ý kiến từ cấp trên và các phòng ban liên quan, trao đổi và đàm phán với khách hàng,....

BÁO CÁO 10%

Thực hiện các báo cáo được giao, bao gồm: báo cáo bán hàng,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN & KINH NGHIỆM

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Từ 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí và ngành tương đương.

2. KIẾN THỨC

Nắm vững kiến thức về gỗ, văn hoá vùng miền và các nguyên tắc đàm phán.

Nắm vững và thường xuyên cập nhật về các thông tin, xu hướng, biến động mới nhất trên thị thường.

3. KỸ NĂNG & PHẨM CHẤT

Có khả năng hợp tác, giao tiếp và thương lượng.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và văn bản, ưu tiên ứng viên có thể sử dụng 2 ngoại ngữ trở lên.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Microsoft Office Suite).

Có khả năng thu thập và tổng hợp thông tin.

Có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong bán hàng.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Jaf Global Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận bao gồm LCB + % Hoa Hồng

Lương tháng 13, bảo hiểm chăm sóc sk & tai nạn sau thử việc, đóng BHXH full lương

Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh và thành tích cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jaf Global Việt Nam

