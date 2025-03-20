Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Chung cư Dverano, Quận 2., Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty tới khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung hoặc các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị Kinh doanh.
Tiếng Trung giao tiếp tốt (HSK4).
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên sâu.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và thuyết phục khách hàng tốt.
Chủ động, năng động và có tinh thần học hỏi cao.
Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO Thì Được Hưởng Những Gì
TP. HCM: 10.000.000 VNĐ/tháng + 4% hoa hồng + thưởng theo hiệu quả công việc.
Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo quy định của nhà nước.
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, khuyến khích phát huy năng lực cá nhân.
Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo quy định của nhà nước.
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, khuyến khích phát huy năng lực cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
