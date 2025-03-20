Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư Dverano, Quận 2., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty tới khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung hoặc các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị Kinh doanh.

Tiếng Trung giao tiếp tốt (HSK4).

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên sâu.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và thuyết phục khách hàng tốt.

Chủ động, năng động và có tinh thần học hỏi cao.

Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO Thì Được Hưởng Những Gì

TP. HCM: 10.000.000 VNĐ/tháng + 4% hoa hồng + thưởng theo hiệu quả công việc.

TP. HCM:

Hà Nội: 10.000.000 VNĐ/tháng + 4% hoa hồng + thưởng theo hiệu quả công việc.

Hà Nội:

Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo quy định của nhà nước.

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, khuyến khích phát huy năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO

