Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU KAZORI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 đường số 14 KDC HIMLAM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mục tiêu thông qua nghiên cứu và phân tích thị trường.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, quản lý thu mua/ngành hàng tại các chuỗi siêu thị.

Đàm phán các điều khoản hợp đồng với đối tác và khách hàng để đạt được thỏa thuận cùng có lợi.

Làm việc với khách hàng khi có sản phẩm mới (Listing), đảm bảo sản phẩm được trưng bày tốt nhất.

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động thúc đẩy doanh số tại các chuỗi.

Phối hợp với các bộ phận khác triển khai các chương trình khuyến mãi.

Hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Thực hiện các báo cáo và cập nhật về hoạt động bán hàng.

Phân tích dữ liệu, hiệu suất bán hàng và đưa ra đề xuất.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh là một lợi thế

Kiến thức về công cụ và nền tảng công nghệ liên quan đến bán hàng: Quản lý khách hàng, email, mạng

xã hội, v.vv

Khả năng diễn giải, trình bày

Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng thuyết phục khách hàng.

Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc với áp lực cao.

Từng làm việc trong ngành FMCG.

Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing là một lợi thế.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng mức cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU KAZORI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-10 triệu đồng/tháng + KPIs theo doanh số

Lương tháng 13.

Thưởng lễ - Tết.

Xét tăng lương định kỳ

Được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.

Sinh nhật, hiếu hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU KAZORI

