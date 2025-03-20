Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Giao tiếp và phụ trách khách hàng Nhật về việc nhận đơn hàng mới, phát triển mẫu, sản xuất và giao hàng.

Thực hiện theo lịch trình sản xuất sản phẩm mẫu với team để giao hàng kịp thời cho khách hàng.

Dịch thuật, quản lý sản xuất.

Soạn thảo, kiểm tra tài liệu liên quan đến thương mại.

Dịch tài liệu may mặc.

Phát triển khách hàng mới.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý và công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng tiếng Nhật thành thạo 4 kỹ năng, có bằng N2 trở lên.

ƯU TIÊN tính trách nhiệm, chủ động và cẩn thận trong công việc

Kinh nghiệm trong ngành may mặc từ 2 năm trở lên.

Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 20-30 triệu

Phụ cấp theo quy định của công ty

Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Thưởng tháng 13 và thưởng performance vào giữa năm

Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho bản thân và 1 người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

