Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Giao tiếp và phụ trách khách hàng Nhật về việc nhận đơn hàng mới, phát triển mẫu, sản xuất và giao hàng.
Thực hiện theo lịch trình sản xuất sản phẩm mẫu với team để giao hàng kịp thời cho khách hàng.
Dịch thuật, quản lý sản xuất.
Soạn thảo, kiểm tra tài liệu liên quan đến thương mại.
Dịch tài liệu may mặc.
Phát triển khách hàng mới.
Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý và công ty.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tiếng Nhật thành thạo 4 kỹ năng, có bằng N2 trở lên.
ƯU TIÊN tính trách nhiệm, chủ động và cẩn thận trong công việc
Kinh nghiệm trong ngành may mặc từ 2 năm trở lên.
Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương up to 20-30 triệu
Phụ cấp theo quy định của công ty
Nghỉ thứ 7, chủ nhật
Thưởng tháng 13 và thưởng performance vào giữa năm
Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho bản thân và 1 người thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
