Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56/3 Đường HT 45,KP 6 Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng mới trong ngành ống gió.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm ống gió và các dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Lập báo giá, theo dõi tiến độ đơn hàng, và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.

Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành ống gió.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng doanh số.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của pháp luật (Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ...).

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

