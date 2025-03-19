Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56/3 Đường HT 45,KP 6 Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng mới trong ngành ống gió.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm ống gió và các dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Lập báo giá, theo dõi tiến độ đơn hàng, và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành ống gió.
ngành ống gió.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng doanh số.
Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của pháp luật (Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ...).
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 56/3 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

