Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bodor Laser Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bodor Laser Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Số 20 Đường 3, Khu Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- A
- TT03
- 26 Khu ở Ngân Hà Vạn Phúc (Galaxy Vạn Phúc), Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Toàn quốc, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 50 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm máy cắt laser công nghiệp
• Liên hệ với khách hàng do bộ phận maketing của công ty cung cấp
• Chăm sóc, hỗ trợ và tư vấn cho khách về các việc liên quan đến đơn hàng máy móc
• Các công việc khác do cấp trên giao phó
• Làm hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán, hỗ trợ khách đến khi hoàn tất bàn giao máy
Với Mức Lương 17 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm sales từ 2 năm trở lên trong mảng máy cắt laser, máy CNC, ….
• Có mạng lưới khách hàng
• Nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, giao tiếp tốt
• Không yêu cầu ngoại ngữ
Tại Công Ty TNHH Bodor Laser Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Thử việc: 2 tháng.
• Được tham gia nhiều buổi đào tạo chuyên sâu về kiến thức, nâng cao khả năng bản thân
• Tham gia BHXH,BHYT,BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước. Có nhiều cơ hội công tác nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bodor Laser Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
