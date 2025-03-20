Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bodor Laser Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu

Mức lương 17 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

• Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm máy cắt laser công nghiệp

• Liên hệ với khách hàng do bộ phận maketing của công ty cung cấp

• Chăm sóc, hỗ trợ và tư vấn cho khách về các việc liên quan đến đơn hàng máy móc

• Các công việc khác do cấp trên giao phó

• Làm hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán, hỗ trợ khách đến khi hoàn tất bàn giao máy

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên

• Có kinh nghiệm sales từ 2 năm trở lên trong mảng máy cắt laser, máy CNC, ….

• Có mạng lưới khách hàng

• Nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, giao tiếp tốt

• Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại Công Ty TNHH Bodor Laser Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 700-1400USD + hoa hồng bán hàng + lương tháng 13-14 +thưởng doanh số (tổng thu nhập thực nhận có thể trên 1 tỷ/năm)

• Thử việc: 2 tháng.

• Được tham gia nhiều buổi đào tạo chuyên sâu về kiến thức, nâng cao khả năng bản thân

• Tham gia BHXH,BHYT,BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước. Có nhiều cơ hội công tác nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bodor Laser Việt Nam

