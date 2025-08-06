Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ điều phối lộ trình xe tải, xe container theo kế hoạch giao hàng của công ty.

Liên hệ với tài xế để sắp xếp lịch trình, cập nhật tình trạng vận chuyển.

Theo dõi tiến độ giao hàng, xử lý các tình huống phát sinh trên đường.

Hỗ trợ nhập liệu, cập nhật thông tin vận hành lên hệ thống nội bộ.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Logistics, Vận tải, Kinh tế, Quản trị…

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về vận tải, logistics.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập theo quy định công ty.

Được đào tạo kỹ năng điều phối, quản lý vận tải.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin