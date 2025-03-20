Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Đường Số 6, Khu City land, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải.

Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.

Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng

Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ

Báo cáo kinh doanh theo quy định

Hỗ trợ và thu hồi công nợ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Đã tốt nghiệp trường đại học hoặc cao đẳng - ngành Marketing hoặc Digital Marketing, các ngành nghề liên quan đến sale. Hoặc đã từng làm việc tại vị trí sale trên 1 năm.

Độ tuổi: 21 - 24 tuổi.

Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.

Đam mê kinh doanh, nỗ lực làm giàu, kiên trì, chịu khó.

Có kỹ năng diễn đạt, khả năng đàm phán và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản về ngành Logistics

Đào tạo kỹ năng sales

Thu nhập tốt

Lương cơ bản: 5,000,000đ - 10,000,000đ

Hưởng hoa hồng lợi nhuận cao từ 25%-40%

Lương tháng 13, thưởng quý, lễ tết.

Nghỉ lễ, tết, du lịch, teambuilding theo chế độ công ty

Nghỉ phép có lương tối đa 12 ngày/năm.

