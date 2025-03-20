Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS
- Hồ Chí Minh: 59 Đường Số 6, Khu City land, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải.
Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.
Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng
Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ
Báo cáo kinh doanh theo quy định
Hỗ trợ và thu hồi công nợ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 21 - 24 tuổi.
Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.
Đam mê kinh doanh, nỗ lực làm giàu, kiên trì, chịu khó.
Có kỹ năng diễn đạt, khả năng đàm phán và giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo kỹ năng sales
Thu nhập tốt
Lương cơ bản: 5,000,000đ - 10,000,000đ
Hưởng hoa hồng lợi nhuận cao từ 25%-40%
Lương tháng 13, thưởng quý, lễ tết.
Nghỉ lễ, tết, du lịch, teambuilding theo chế độ công ty
Nghỉ phép có lương tối đa 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
