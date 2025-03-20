Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 186 - 188 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Gọi khách hàng theo data của công ty, tìm kiếm khách hàng mới.

Xác định khách hàng tiềm năng và tìm kiếm, thực hiện cơ hội đem doanh thu, lợi nhuận về cho bản thân cũng như công ty.

Theo dõi thông tin liên lạc của khách hàng một cách kịp thời và chuyên nghiệp;

Làm báo giá cho khách hàng.

Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Không yêu cầu có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.

Ứng viên đã có kinh nghiệm về logistics và có khách hàng sẽ được phỏng vấn và thỏa thuận về mức lương hấp dẫn.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Doanh Quốc Tế, Logistics và các ngành nghề liên quan.

Có khả năng giao tiếp, am hiểu tâm lý khách hàng.

Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.

Thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt.

Chịu khó, chăm chỉ làm việc

Có kinh nghiệm về các vị trí liên quan là lợi thế (ưu tiên kinh nghiệm về logistics - ).

Làm việc theo nhóm, có cơ hội thăng tiến tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 5 - 7 triệu + Phụ cấp hoa hồng (Up to lên đến 50 triệu/ 1 tháng.)

Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước.

Tham gia team building, các hoạt động thường niên của công ty, du lịch nước ngoài

Thưởng cuối tháng, lễ, Tết và tháng 13 đầy đủ và phụ cấp nếu có .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

