Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng quan tâm về du lịch từ 3-5 sao
• Tư vấn, gửi báo giá và chốt sales
• Gửi thông tin cho điều hành để tiến hành đặt phòng
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
• Soạn thảo hợp đồng khi khách hàng có yêu cầu và theo dõi toàn bộ quá trình hợp đồng (từ khi hợp đồng được gửi, ký, đóng dấu, gửi trả lại, chuyển cho kế toán lưu trữ)
• Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc sales online hoặc giao tiếp được tiếng anh là lợi thế (không có sẽ được đào tạo từ đầu)

Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 15 triệu
• Tổng thu nhập bao gồm lương cứng, thoả thuận + % lợi nhuận cao (từ 10% đến 30% theo thâm niên và kết quả kinh doanh tích lũy hàng tháng)
• Đối với những bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản từ đầu để có mức thu nhập tối thiếu 7 triệu/tháng
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
• Nhiều cơ hội phát triển, được đi khảo sát các Khách sạn, Resort 5 sao sang chảnh
• Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao Động.
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13; Teambuilding, du lịch hè, du lịch lễ hội với công ty hàng năm
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FTRIP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 50, đường Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

