Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng.
Xây dựng tour và tính giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trao đổi, tư vấn và giải đáp thắc mắc qua điện thoại, email.
Phối hợp với bộ phận Điều hành theo dõi lịch trình tour và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích ngành du lịch và mong muốn gắn bó lâu dài.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng pháp
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc chủ động.
Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12 – 30 triệu/tháng (bao gồm lương cứng + thưởng theo hiệu suất).
Bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật và tất cả các ngày lễ theo luật lao động!
Tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp: Nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.
Cơ hội thăng tiến cao: Xây dựng sự nghiệp bền vững tại Hanoi Voyages.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
