Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng tour và tính giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trao đổi, tư vấn và giải đáp thắc mắc qua điện thoại, email.

Phối hợp với bộ phận Điều hành theo dõi lịch trình tour và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích ngành du lịch và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng pháp

Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 – 30 triệu/tháng (bao gồm lương cứng + thưởng theo hiệu suất).

Bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật và tất cả các ngày lễ theo luật lao động!

Tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp: Nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.

Cơ hội thăng tiến cao: Xây dựng sự nghiệp bền vững tại Hanoi Voyages.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI

