Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Liên hệ và tư vấn khách hàng qua điện thoại về các sản phẩm của công ty theo kịch bản có sẵn

Liên hệ và mời khách hàng tham dự các sự kiện, hội thảo của công ty

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ

Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng do công ty tổ chức

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản bởi những anh chị có kinh nghiệm lâu năm, chuyên gia

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt

Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng

Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình

Có thể làm việc fulltime hoặc part time

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hoặc lương theo giờ (30.000 VNĐ/h) + hoa hồng theo doanh số

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên kinh doanh chính thức

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.