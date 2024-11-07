Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Liên hệ và tư vấn khách hàng qua điện thoại về các sản phẩm của công ty theo kịch bản có sẵn
Liên hệ và mời khách hàng tham dự các sự kiện, hội thảo của công ty
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ
Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng do công ty tổ chức
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản bởi những anh chị có kinh nghiệm lâu năm, chuyên gia
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt
Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng
Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình
Có thể làm việc fulltime hoặc part time
Có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt
Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng
Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình
Có thể làm việc fulltime hoặc part time
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản hoặc lương theo giờ (30.000 VNĐ/h) + hoa hồng theo doanh số
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên kinh doanh chính thức
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên kinh doanh chính thức
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI