Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 3, ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ và tour du lịch của Công ty.
Lập kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Phòng theo từng thời kỳ, thời điểm và mùa vụ.
Xây dựng cơ cấu, hệ thống nhân sự thuộc lĩnh vực phụ trách, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong từng thời kỳ.
Chịu trách nhiệm tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.
Phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo, định hướng, triển khai, giám sát nhân viên hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
Xây dựng mối quan hệ, dữ liệu các đối tác dịch vụ, nhà cung cấp trong và ngoài nước.
Lập database, hồ sơ khách hàng; Xây dựng mối quan hệ, duy trì, phát triển khách hàng.
Khảo sát, phân tích, phối hợp với Bộ phận Điều hành Tour xây dựng các sản phẩm tour mới, các tour/tuyến điểm mới, dịch vụ mới, các cách tiếp cận khách hàng mới, các đối thủ cạnh tranh.
Giám sát, đánh giá công việc của nhân viên.
Đề xuất Ban lãnh đạo các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, du lịch, khách sạn, ngôn ngữ Anh, các chuyên ngành liên quan đến kinh tế.
Giao tiếp tốt, xử lý vấn đề tốt.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên.
Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương và hoa hồng cạnh tranh trên thị trường, thỏa thuận theo năng lực
Du lịch nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.
Thưởng theo năng lực
Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD

CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

