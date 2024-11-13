Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngõ 52 Giang Văn Minh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Team mời khách hàng theo data công ty cung cấp, mời khách lên tham gia chương trình ra mắt câu lạc bộ hội viên cao cấp của Du thuyền 6 sao, không cần bán sản phẩm. Đảm bảo về số lượng khách lên theo đúng tiêu chí của công ty.
- Chia mục tiêu tháng cho từng tele đảm bảo con số do cấp trên đưa xuống.
- Thúc đẩy tiến độ hàng ngày về kết quả cho tele.
- Quản lý các vấn đề phát sinh trong team.
- Đào tạo kĩ năng gọi điện cho nhân viên trong team
- Tuyển dụng nhân sư mới bổ sung cho team .
- Giám sát, đảm bảo chất lượng cuộc gọi, hỗ trợ follow khách hàng cùng nhân viên nếu cần thiết

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực telesale.
- Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi.
- Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc.
- Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20.000.000-30.000.000 vnđ (Lương cứng 12.000.000đ + % hoa hồng + hot bonus).
- Môi trường làm việc thân thiện, bài bản không cạnh tranh khách hàng.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Luật Lao Động.
- Du lịch, nghỉ dưỡng và các chương trình liên hoan, tea break thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, ngõ 182, phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

