Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngõ 52 Giang Văn Minh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Team mời khách hàng theo data công ty cung cấp, mời khách lên tham gia chương trình ra mắt câu lạc bộ hội viên cao cấp của Du thuyền 6 sao, không cần bán sản phẩm. Đảm bảo về số lượng khách lên theo đúng tiêu chí của công ty.

- Chia mục tiêu tháng cho từng tele đảm bảo con số do cấp trên đưa xuống.

- Thúc đẩy tiến độ hàng ngày về kết quả cho tele.

- Quản lý các vấn đề phát sinh trong team.

- Đào tạo kĩ năng gọi điện cho nhân viên trong team

- Tuyển dụng nhân sư mới bổ sung cho team .

- Giám sát, đảm bảo chất lượng cuộc gọi, hỗ trợ follow khách hàng cùng nhân viên nếu cần thiết

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực telesale.

- Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi.

- Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc.

- Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20.000.000-30.000.000 vnđ (Lương cứng 12.000.000đ + % hoa hồng + hot bonus).

- Môi trường làm việc thân thiện, bài bản không cạnh tranh khách hàng.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Luật Lao Động.

- Du lịch, nghỉ dưỡng và các chương trình liên hoan, tea break thường xuyên.

