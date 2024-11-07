Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25A Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Nhận thông tin yêu cầu của khách hàng từ trưởng nhóm/trưởng phòng.

Xây dựng chương trình tour và tính giá dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua dịch vụ của công ty.

Đề xuất cải tiến, thay đổi sản phẩm, dịch vụ theo xu hướng thị trường.

Hỗ trợ team marketing làm nội dung, sản phẩm cho website, landing page.

REQUEST ONLINE do bộ phận Marketing tìm kiếm.

Yêu Cầu Công Việc

Cơ bản về tiếng Trung (4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết).

Tự tin trong giao tiếp, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Kinh nghiệm > 01 năm trong lĩnh vực du lịch (Biết về các sản phẩm, tuyến điểm du lịch ở Việt Nam và các nước bán đảo Đông Dương).

Tại Travel Sense Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng vượt KPI (10 - 20 triệu)

Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, số ngày nghỉ phép tăng theo thâm niên.

Chế độ tăng lương theo kết quả công việc.

Tham gia các chuyến đi khảo sát tuyến điểm, du lịch hàng năm của công ty.

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng tháng/quý theo kết quả doanh thu/lợi nhuận.

Lộ trình công danh thăng tiến rõ ràng, có cơ hội lên vị trí Leader, Manager.

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Travel Sense Asia

