Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Tư vấn sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khoẻ của công ty cho các khách hàng tham dư sự kiện.
• Thường xuyên cập nhật thông tin sản phảm/ CSBH để tư vấn cho khách hàng.
• Phối hợp với phòng CSKH và Phòng kế toán thu tiền khách hàng theo đúng tiến độ.
• Hỗ trợ tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng.
• Làm các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có Kinh nghiệm Sale về du lịch, tư vấn bảo hiểm, giáo dục, ngân hàng
• Thời gian làm việc: 8h30 sáng – 18h chiều, từ thứ 2- thứ 7, nghỉ CN
• Hiểu biết về thị trường du lịch trong nước.
• Giao tiếp tốt, ngoại giao rộng.
• Thời gian làm việc: 8h30 sáng – 18h chiều, từ thứ 2- thứ 7, nghỉ CN
• Hiểu biết về thị trường du lịch trong nước.
• Giao tiếp tốt, ngoại giao rộng.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì
• Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
• Được hưởng các chế độ thưởng vượt doanh số, thưởng Lễ tết ...
• Được hưởng chính sách chi trả chi phí đào tạo.
• Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Được chia sẻ, hướng dẫn chi tiết để hoàn thành công việc
• Được hưởng các chế độ thưởng vượt doanh số, thưởng Lễ tết ...
• Được hưởng chính sách chi trả chi phí đào tạo.
• Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Được chia sẻ, hướng dẫn chi tiết để hoàn thành công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI