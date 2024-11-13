Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

• Tư vấn sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khoẻ của công ty cho các khách hàng tham dư sự kiện.

• Thường xuyên cập nhật thông tin sản phảm/ CSBH để tư vấn cho khách hàng.

• Phối hợp với phòng CSKH và Phòng kế toán thu tiền khách hàng theo đúng tiến độ.

• Hỗ trợ tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng.

• Làm các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Có Kinh nghiệm Sale về du lịch, tư vấn bảo hiểm, giáo dục, ngân hàng

• Thời gian làm việc: 8h30 sáng – 18h chiều, từ thứ 2- thứ 7, nghỉ CN

• Hiểu biết về thị trường du lịch trong nước.

• Giao tiếp tốt, ngoại giao rộng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

• Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

• Được hưởng các chế độ thưởng vượt doanh số, thưởng Lễ tết ...

• Được hưởng chính sách chi trả chi phí đào tạo.

• Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Được chia sẻ, hướng dẫn chi tiết để hoàn thành công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

