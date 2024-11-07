Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 138B Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Đón tiếp và tư vấn cho khách hàng về đặc quyền hội viên cho các khách hang cao cấp của công ty;
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng các thông tin về quyền lợi và cách sử dụng tối ưu các sản phẩm dịch vụ của Công ty;
- Hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán và ký Hợp đồng;
- Tiếp nhận các đóng góp phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng;
- ĐƯỢC CUNG CẤP DATA KHÁCH HÀNG.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học;
- Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, chăm chỉ;
- Ứng viên yêu thích giao tiếp; thích chinh phục thử thách và muốn hoàn thiện bản thân;
- Ứng viên muốn được trải nghiệm dịch vụ và làm việc trong môi trường cao cấp 6 sao;
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được cấp trên đồng hành trên từng khách hàng;
- Không nói ngọng, nói lắp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 35tr +++
- Lương cơ bản: 7tr + hoa hồng cao;
- Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định;
- Được đào tạo và phát triển bản thân bởi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành sale và du lịch. Thu nhập không giới hạn;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thoải mái thể hiện bản thân và lộ trình thăng tiến rõ ràng;
- Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty (outing, team building, company trip,..)
- Được trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm của công ty.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS

CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, ngõ 182, phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

