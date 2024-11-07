Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 138B Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Đón tiếp và tư vấn cho khách hàng về đặc quyền hội viên cho các khách hang cao cấp của công ty;

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng các thông tin về quyền lợi và cách sử dụng tối ưu các sản phẩm dịch vụ của Công ty;

- Hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán và ký Hợp đồng;

- Tiếp nhận các đóng góp phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng;

- ĐƯỢC CUNG CẤP DATA KHÁCH HÀNG.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học;

- Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, chăm chỉ;

- Ứng viên yêu thích giao tiếp; thích chinh phục thử thách và muốn hoàn thiện bản thân;

- Ứng viên muốn được trải nghiệm dịch vụ và làm việc trong môi trường cao cấp 6 sao;

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được cấp trên đồng hành trên từng khách hàng;

- Không nói ngọng, nói lắp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 35tr +++

- Lương cơ bản: 7tr + hoa hồng cao;

- Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định;

- Được đào tạo và phát triển bản thân bởi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành sale và du lịch. Thu nhập không giới hạn;

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thoải mái thể hiện bản thân và lộ trình thăng tiến rõ ràng;

- Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty (outing, team building, company trip,..)

- Được trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS

