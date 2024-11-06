Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Quốc tế Leva làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Quốc tế Leva
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Tây, Toà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thiết kế chương trình tour cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam;
Làm việc với các đại lý du lịch nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc);
Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe, điểm tham quan... để đàm phán về cách thức, chất lượng và mức giá tốt;
Quản lý, giám sát hoạt động và điều hành, theo dõi quá trình thực hiện tour, quyết toán tour;
Đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ tour trong nước và nước ngoài;
Xử lý tình huống phát sinh của tour với khách hàng, các bên dịch vụ;
Tư vấn, theo dõi, xử lý các thông tin và yêu cầu của khách trước, trong và sau chuyến đi;
Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, thời hạn và lộ trình tour, kết quả của tour, tính cạnh tranh của các sản phẩm;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học/Cao đẳng chuyên ngành du lịch hoặc ngoại ngữ (Tiếng Trung);
- Có kinh nghiệm về điều hành hoặc tư vấn khách hàng trong lĩnh vực du lịch;
- Nhanh nhẹn, tinh thần làm việc chăm chỉ;
- Trung thực, Nhiệt tình, chịu áp lực công việc cao;
- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng Nghe – Nói - Đọc - Viết (Ưu tiên sử dụng tốt hai ngoại ngữ Trung – Anh).

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Leva Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ T2 – T6 từ 08h00 – 17h00 và T7 từ 08h00 – 12h00;
- Địa chỉ làm việc: Tháp Tây, Toà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (bao gồm lương cứng và hoa hồng theo doanh thu, cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn);
- Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm ;
- Những quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN...);
- Được làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Leva

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Quốc tế Leva

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tháp Tây, Toà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

