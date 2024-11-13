Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Asia King Travel
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 319
- 320 Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Đường Xuân Tảo, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Làm request và giao dịch bán tour cho khách hàng và hãng Châu Âu
Làm và tính các tour package/ tariffs cho các mùa
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nói và viết tốt Tiếng Anh
Có kinh nghiệm làm trong ngành du lịch 1-2 năm là lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Định hướng làm sales tour Inbound lâu dài
Nhiệt huyết, chăm chỉ
Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-15 triệu/tháng ( Thu nhập lên đến 15-25 triệu tháng)
Cơ hội phát triển bản thân
Cơ hội thăng tiến
Thưởng ngày lễ, tết
Lương tháng 13
Thưởng quý
Bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp đầy đủ.
Bảo hiểm phi nhân thọ chăm sóc sức khỏe và thai sản cao khi đã gắn bó lâu dài
Năm 12 ngày phép
Được đi du lịch cùng công ty, 1 năm 1-2 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
