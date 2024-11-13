Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 319 - 320 Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Đường Xuân Tảo, Cầu Giấy

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Làm request và giao dịch bán tour cho khách hàng và hãng Châu Âu

Làm và tính các tour package/ tariffs cho các mùa

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Nói và viết tốt Tiếng Anh

Có kinh nghiệm làm trong ngành du lịch 1-2 năm là lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Định hướng làm sales tour Inbound lâu dài

Nhiệt huyết, chăm chỉ

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng 8-15 triệu/tháng ( Thu nhập lên đến 15-25 triệu tháng)

Cơ hội phát triển bản thân

Cơ hội thăng tiến

Thưởng ngày lễ, tết

Lương tháng 13

Thưởng quý

Bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp đầy đủ.

Bảo hiểm phi nhân thọ chăm sóc sức khỏe và thai sản cao khi đã gắn bó lâu dài

Năm 12 ngày phép

Được đi du lịch cùng công ty, 1 năm 1-2 lần

