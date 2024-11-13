Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà AZ, 72 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Tiếp nhận cuộc gọi phản hồi từ khách hàng, làm báo cáo gửi về công ty
- Chăm sóc tệp khách hàng cũ nhằm mục tiêu thúc đẩy doanh số;
- Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, trung thực, cầu tiến trong công việc
Nhanh nhẹn có thái độ tốt trong công việc
Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt;
Có khả năng thuyết phục khách hàng;
Có tinh thần học hỏi, lắng nghe;
Khả năng chịu áp lực cao;
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nhanh nhẹn, khéo léo, nhạy bén trong xử lý vấn đề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Không biết được hướng dẫn
Được đi du lịch, tổ chức sinh nhật tại công ty
Công việc phù hợp với sinh viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
