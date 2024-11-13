Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà AZ, 72 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi phản hồi từ khách hàng, làm báo cáo gửi về công ty

- Chăm sóc tệp khách hàng cũ nhằm mục tiêu thúc đẩy doanh số;

- Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, trung thực, cầu tiến trong công việc

Nhanh nhẹn có thái độ tốt trong công việc

Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt;

Có khả năng thuyết phục khách hàng;

Có tinh thần học hỏi, lắng nghe;

Khả năng chịu áp lực cao;

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nhanh nhẹn, khéo léo, nhạy bén trong xử lý vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch, tổ chức sinh nhật tại công ty

Công việc phù hợp với sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM

