Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 2 người
Kinh nghiệm Dưới 1 năm
Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 Đường số 38, phường An Khánh, thành Phố Thủ Đức, Quận 2

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.

- Xử lý bán hàng, thu hồi công nợ.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược.

- Lập kế hoạch và báo cáo bán hàng theo tuần, tháng, quý, năm.

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kinh nghiệm trong ngành dầu nhớt động cơ là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng: Tổng thu nhập trên 15 triệu đồng.

- Tham gia BHXH, BHYT và các khoản phúc lợi khác theo quy định.

- Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

