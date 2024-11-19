Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15 Đường số 38, phường An Khánh, thành Phố Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
- Xử lý bán hàng, thu hồi công nợ.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược.
- Lập kế hoạch và báo cáo bán hàng theo tuần, tháng, quý, năm.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kinh nghiệm trong ngành dầu nhớt động cơ là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng: Tổng thu nhập trên 15 triệu đồng.
- Tham gia BHXH, BHYT và các khoản phúc lợi khác theo quy định.
- Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2/22 Đường số 68, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

