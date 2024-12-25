Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở AN PHÁT
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số Nhà B50 Lô 6 Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Gọi điện tư vấn cho khách hàng các dịch vụ của công ty theo data có sẵn
Báo giá cho khách hàng
Tự tìm kiếm thêm nguồn khách hàng
Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng vào hệ thống CRM của công ty
Lập báo cáo kết quả công việc hàng ngày, tuần, tháng cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, tư vấn khách hàng... là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có trách nhiệm với công việc, chủ động làm việc, ý thức tạo dựng thương hiệu cho công ty.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực trong công việc
Có tinh thần học hỏi và chịu được áp lực
Biết sử dụng máy tính, tin học cơ bản, có máy tính cá nhân
Tuổi 20 đến 35
Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7tr + hoa hồng (tổng thu nhập 12tr - 30tr/tháng hoặc hơn tùy theo năng lực)
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Có bãi đỗ xe của công ty riêng
Hỗ trợ công cụ làm việc
Môi trường trẻ, năng động
Du lịch hàng năm, teambuiding (theo chương trình của công ty)
Nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước vẫn được hưởng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở AN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
