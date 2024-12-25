Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số Nhà B50 Lô 6 Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Nhân viên kinh doanh

Gọi điện tư vấn cho khách hàng các dịch vụ của công ty theo data có sẵn

Báo giá cho khách hàng

Tự tìm kiếm thêm nguồn khách hàng

Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng vào hệ thống CRM của công ty

Lập báo cáo kết quả công việc hàng ngày, tuần, tháng cho quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, tư vấn khách hàng... là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có trách nhiệm với công việc, chủ động làm việc, ý thức tạo dựng thương hiệu cho công ty.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực trong công việc

Có tinh thần học hỏi và chịu được áp lực

Biết sử dụng máy tính, tin học cơ bản, có máy tính cá nhân

Tuổi 20 đến 35

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7tr + hoa hồng (tổng thu nhập 12tr - 30tr/tháng hoặc hơn tùy theo năng lực)

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Có bãi đỗ xe của công ty riêng

Hỗ trợ công cụ làm việc

Môi trường trẻ, năng động

Du lịch hàng năm, teambuiding (theo chương trình của công ty)

Nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước vẫn được hưởng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở AN PHÁT

