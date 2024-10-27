Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROVIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa D6X4, 28/5 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Gần Đại học Thương Mại ), Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu khách hàng và chào bán sản phẩm của Công ty (Cửa nhôm, cửa vách nhôm kính, cửa gỗ, cửa cuốn,Cửa thủy lực...) cho các công trình nhà riêng, các dự án xây dựng

- Thực hiện đo đạc và tư vấn cho khách hàng về các phương án cửa phù hợp với kiến trúc và trang trí nội thất.

- Tham gia tính giá sơ bộ để lên các phương án thiết kế và báo giá cho khách hàng.

- Thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ và tiếp xúc với các Công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý dự án,

- Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh thị trường,(Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

- Ứng viên nhanh nhẹn, có tinh thần làm việc độc lập

- Trung thực, chịu khó, cầu tiến và ý thức kỷ luật tốt.

- Trình độ: Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROVIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7 triệu + % doanh thu (3% - 5%) + các khoản thưởng khác, thu nhập từ 10 -20 triệu

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Văn phòng luôn sẵn trà, cà phê, bánh kẹo cho nhân viên thư giãn trong quá trình làm việc.

- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn và các kỹ năng mềm khác.

- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, tháng lương 13....

- Thưởng nhân viên xuất sắc tháng, công ty thưởng nóng nhân viên ký vượt doanh số.

- Chế độ theo quy định của Nhà nước.

- Đi du lịch, du xuân hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

