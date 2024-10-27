Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Báo Công An Nhân Dân, 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Kinh doanh về lĩnh vực truyền thông thương hiệu, dịch vụ Marketing, Media.

• Tư vấn khách có nhu cầu về các Chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu, chứng nhận, giải thưởng về thương hiệu

• Tìm kiếm khách hàng, các doanh nghiệp tiềm năng

• Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng truyền thông.

• Tham gia phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh

• Theo dõi và chăm sóc khách hàng qua điện thoại, Zalo

• Tham gia các hoạt động tổ chức sự kiện khác của công ty.

• Nắm bắt tình hình thị trường, thông tin xã hội để tham mưu cho chính sách kinh doanh của công ty

• Phân tích, tư vấn, triển khai báo giá cho khách hàng các chương trình truyền thông

• Phân tích, tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm việc Telesales/ Nhân viên kinh doanh

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các khối Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại thương, Báo chí truyền thông, Sư phạm... hoặc các ngành có liên quan.

• Đam mê hoạt động kinh doanh, tư vấn bán hàng.

• Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

• Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các tình huống từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.

• Có thể làm việc độc lập/nhóm.

• Có Laptop cá nhân

• Ưu tiên khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, (có ngoại hình là một lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SỐ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng (Từ 10 - 30 triệu trở lên)

• Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và Đơn vị

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp

• Được đào tạo các kỹ năng mềm: Giao tiếp, Đàm phán, Thuyết phục...

• Sáng từ 7h45 – 11h30. Chiều từ 13h45 – 17h00 ( Thứ 2 - 6)

• Nghỉ Lễ Tết theo quy định chung của Luật Lao Động

• Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm (1-2 lần), thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật... và các dịp đặc biệt.

Địa điểm làm việc: Chung cư Báo Công An Nhân dân, 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Trì, Hà Nội ( đối diện Kim Văn - Kim Lũ, Quận Hoàng Mai, gần khu đô thị Linh Đàm)

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SỐ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin