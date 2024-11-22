Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hoàng Huy Golden Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tiếp nhận Database từ bộ phận Marketing.

Khai thác nhu cầu và mong muốn của khách hàng; thực hiện tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trực và xử lý các cuộc gọi để tư vấn và giải đáp thắc mắc từ khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác để đạt mục tiêu doanh số.

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Độ tuổi từ 21-30.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực bất động sản, ưu tiên có giao dịch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 VNĐ + Thưởng + KPI.

Thời gian làm : Văn phòng công ty mở cửa từ 8h-0h, thời gian làm việc có thể linh hoạt, thường sẽ là từ 9h đến 18h.

Văn phòng làm việc tiện nghi All in One: Khu Văn phòng - Khu Căn hộ - Ăn uống Giải trí - Gym, Fitness.

Không gian làm việc: Thơm - Thoáng - Sạch - View full kính ngắm hoàng hôn.

Môi trường đồng nghiệp: Năng lượng - Máu lửa - Hỗ trợ - Vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND

