Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 96 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
- Phát triển hệ thống đại lý có sẵn
- Chăm sóc đại lý hiện đang có
- Giữ mối quan hệ khách hàng; lên đơn hàng khi có phát sinh
- Truyền đạt định hướng của công ty xuống đại lý, cập nhật các phản ánh của đại lý lên công ty để kịp thời xử lý
- Lên kế hoạch doanh số cho từng tỉnh trong tuyến, các kế hoạch truyền thông phù hợp
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam Tuổi: 22 - 31 tuổi
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Khả năng giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Có thể đi công tác dài ngày
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 12 - 30tr/tháng
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, chế độ Công đoàn: ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Nghỉ 12 ngày phép/năm
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
