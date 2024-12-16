Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 96 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Phát triển hệ thống đại lý có sẵn

- Chăm sóc đại lý hiện đang có

- Giữ mối quan hệ khách hàng; lên đơn hàng khi có phát sinh

- Truyền đạt định hướng của công ty xuống đại lý, cập nhật các phản ánh của đại lý lên công ty để kịp thời xử lý

- Lên kế hoạch doanh số cho từng tỉnh trong tuyến, các kế hoạch truyền thông phù hợp

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Tuổi: 22 - 31 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Khả năng giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Có thể đi công tác dài ngày

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 - 30tr/tháng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, chế độ Công đoàn: ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Nghỉ 12 ngày phép/năm

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

