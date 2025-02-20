Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu

Mức lương Từ 500 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 500 Triệu

- Khai thác thông tin thị trường về sản phẩm công ty đang cung cấp (được Trưởng phòng KD & BGĐ hỗ trợ thông tin khách hàng và tạo các mỗi quan hệ sẵn có).

- Tư vấn bán hàng & cung cấp thiết bị, vật liệu công nghiệp của Công ty cho khách hàng có nhu cầu.

- Làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Thu tiền hàng, xác nhận công nợ với khách hàng.

- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Từ 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 21-35

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành hàn, Cơ khí, kỹ thuật....

- Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, đam mê công việc kinh doanh

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Sử dụng tốt tin học văn phòng word, excel.... Sức khỏe tốt, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.

- Chịu áp lực công việc cao; có khẳ năng đi công tác tỉnh;

- Có khả năng sử dụng tiếng anh là 1 lợi thế

- Có giấy phép lái xe ô tô B2 là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin