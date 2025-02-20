Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Mức lương
Từ 500 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 500 Triệu

- Khai thác thông tin thị trường về sản phẩm công ty đang cung cấp (được Trưởng phòng KD & BGĐ hỗ trợ thông tin khách hàng và tạo các mỗi quan hệ sẵn có).
- Tư vấn bán hàng & cung cấp thiết bị, vật liệu công nghiệp của Công ty cho khách hàng có nhu cầu.
- Làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Thu tiền hàng, xác nhận công nợ với khách hàng.
- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Từ 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 21-35
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành hàn, Cơ khí, kỹ thuật....
- Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, đam mê công việc kinh doanh
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
- Sử dụng tốt tin học văn phòng word, excel.... Sức khỏe tốt, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.
- Chịu áp lực công việc cao; có khẳ năng đi công tác tỉnh;
- Có khả năng sử dụng tiếng anh là 1 lợi thế
- Có giấy phép lái xe ô tô B2 là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

