Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần IHoldings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần IHoldings
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ phần IHoldings

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần IHoldings

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng.
- Nắm thông tin cơ bản về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng
- Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng
- Tư vấn cho khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp từ trung cấp
- Chăm chỉ, nhiệt huyết, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần IHoldings Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập Hấp Dẫn: Từ 50 - 200 Triệu
- Công ty hỗ trợ marketing quảng cáo 80%
- Làm việc tại: Vinhomes Ocean Park 2, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần IHoldings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần IHoldings

Công ty Cổ phần IHoldings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

