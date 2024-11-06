Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS

Điện tử/Phần cứng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu dân cư Tấn Trường, đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Vận hành hệ thống điện lạnh, máy phát điện, thang máy, các hệ thống bơm, quạt cấp khí tươi, quạt hút khí thải, xử lý nước thải.... theo lịch vận hành.
Tiếp nhận và khắc phục sự cố về điện, lạnh, nhiễu nước, tiếng ồn, nghẹt cầu cống... từ khách hàng trong mỗi ca trực.
Kiểm tra hoạt động và ghi nhận các thông số kỹ thuật của các hệ thống: điện áp, dòng điện, tần số, áp suất nước, chỉ số đồng hồ điện nước... trong mỗi ca trực.
Kiểm tra ngăn ngừa rủi ro của các hệ thống bơm nước sinh hoạt, nước chữa cháy, bơm dầu, chạm chập điện... trong mỗi ca trực.
Bảo trì bảo dưỡng các hệ thống theo lịch định kỳ (hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, năm).
Vệ sinh máy móc thiết bị, các phòng máy theo lịch định kỳ (hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, năm).
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng Bộ phận.
Làm việc tại Ban quản lý chung cư
Địa chỉ: Chung cư Panorama: 212 Trần Văn Trà, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Địa chỉ: Chung cư V-Star, Khu dân cư Tấn Trường, đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7.
Địa chỉ: Toà nhà International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Bằng nghề hoặc Trung cấp trở lên chuyên nghành kỹ thuật điện, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động hóa, Cơ khí
Làm việc theo ca 12h, trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần .
Có sự gắn bó lâu dài với công ty.
Nhanh nhẹn, trung thực và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Được hưởng chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi có liên quan theo quy đinh công ty và pháp luật hiện hành.
Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: GO2.24 tòa nhà Galaxy 9, 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.

