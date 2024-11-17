Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công nghệ thông tin khác

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, lên kế hoạch và thiết kế hệ thống nhận diện khuôn mặt theo yêu cầu của khách hàng (sơ đồ mạng, bố trí thiết bị, cấu hình hệ thống)
- Triển khai lắp đặt, đấu nối, cấu hình các thiết bị phần cứng (camera, AIbox, màn hình, switch, thiết bị phát wifi 4G, hệ thống mạng máy tính LAN, WAN, hệ thống cáp mạng...)
- Bàn giao, hướng dẫn khách hàng sử dụng hoặc lắp đặt, nghiệm thu với khách hàng.
- Giám sát hoạt động của hệ thống, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, nâng cấp hệ thống và cập nhật phần mềm khi cần thiết.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng qua điện thoại, zalo, email hoặc trực tiếp theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Quản trị mạng hoặc các chuyên ngành liên quan
- 1 năm kinh nghiệm vị trí liên quan (lắp đặt cấu hình hệ thống mạng, camera giám sát...)
- Có kiến thức về hệ thống camera, hệ thống cáp quang, mạng máy tính và các thiết bị liên quan.
- Sẵn sàng đi công tác
- Kỹ năng tư duy logic tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ người dùng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

-Chế độ thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
- Ghi nhận thành tích với các chế độ thưởng phong phú: thưởng cuối năm, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Star of the month, thưởng cá nhân xuất sắc theo các giá trị văn hóa của COMIT.
- Tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện năm, hội nghị Diên Hồng, sinh nhật công ty, sport day.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà TTC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

