Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH VSIP Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình
- Thái Bình: Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
*** Số lượng:
- 01 ứng viên làm việc tại Hải Phòng
- 01 ứng viên làm việc tại Thái Bình
- 01 ứng viên làm việc tại Nam Định
***Mô tả công việc
• Cập nhật thông tin liên quan đến thị trường Bất động sản.
• Đề xuất triển khai kế hoạch hành động, chiến lược quảng bá và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
• Tiến hành khảo sát thị trường và thu thập dữ liệu, nghiên cứu khách hàng tiềm năng.
• Phối hợp với các Phòng ban nội bộ và chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh.
• Theo dõi và đảm bảo việc đạt được mục tiêu của từng thành viên trong nhóm/phòng ban.
Quyền lợi:
• Lương: 13 tháng lương/năm.
• Thưởng năm: tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của năm.
• Thưởng các dịp khác: Tết dương lịch, Lixi tết âm lịch, ngày lễ 30/4, Quốc Khánh 2/9 …
• Đánh giá tăng lương hàng năm: Công ty có đánh giá định kỳ 1 năm 1 lần, dựa trên kết quả đánh giá công việc sẽ quyết định tăng lương hàng năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI