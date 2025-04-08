Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH VSIP Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH VSIP Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

*** Số lượng:
- 01 ứng viên làm việc tại Hải Phòng
- 01 ứng viên làm việc tại Thái Bình
- 01 ứng viên làm việc tại Nam Định
***Mô tả công việc
• Cập nhật thông tin liên quan đến thị trường Bất động sản.
• Đề xuất triển khai kế hoạch hành động, chiến lược quảng bá và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
• Tiến hành khảo sát thị trường và thu thập dữ liệu, nghiên cứu khách hàng tiềm năng.
• Phối hợp với các Phòng ban nội bộ và chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh.
• Theo dõi và đảm bảo việc đạt được mục tiêu của từng thành viên trong nhóm/phòng ban.
Quyền lợi:
• Lương: 13 tháng lương/năm.
• Thưởng năm: tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của năm.
• Thưởng các dịp khác: Tết dương lịch, Lixi tết âm lịch, ngày lễ 30/4, Quốc Khánh 2/9 …
• Đánh giá tăng lương hàng năm: Công ty có đánh giá định kỳ 1 năm 1 lần, dựa trên kết quả đánh giá công việc sẽ quyết định tăng lương hàng năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

