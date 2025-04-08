Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH VSIP Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

*** Số lượng:

- 01 ứng viên làm việc tại Hải Phòng

- 01 ứng viên làm việc tại Thái Bình

- 01 ứng viên làm việc tại Nam Định

***Mô tả công việc

• Cập nhật thông tin liên quan đến thị trường Bất động sản.

• Đề xuất triển khai kế hoạch hành động, chiến lược quảng bá và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

• Tiến hành khảo sát thị trường và thu thập dữ liệu, nghiên cứu khách hàng tiềm năng.

• Phối hợp với các Phòng ban nội bộ và chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

• Theo dõi và đảm bảo việc đạt được mục tiêu của từng thành viên trong nhóm/phòng ban.

Quyền lợi:

• Lương: 13 tháng lương/năm.

• Thưởng năm: tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của năm.

• Thưởng các dịp khác: Tết dương lịch, Lixi tết âm lịch, ngày lễ 30/4, Quốc Khánh 2/9 …

• Đánh giá tăng lương hàng năm: Công ty có đánh giá định kỳ 1 năm 1 lần, dựa trên kết quả đánh giá công việc sẽ quyết định tăng lương hàng năm.