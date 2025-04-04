Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Senda Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Senda Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Senda Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Senda Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Thửa đất số 176 tờ bản đồ số 11 bản đồ địa chính Khu 2, Thị trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Phụ trách sổ sách chung, tổ chức các công tác hạch toán kế toán theo quy định, lập báo cáo tài chính đúng thời hạn, bảo đảm phản ánh kịp thời, chính xác tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty;
2. Thường xuyên tiến hành phân tích báo cáo tài chính, phân tích các hạch toán chi phí, cung cấp cơ sở chi tiết cho các quyết định quản lý kinh doanh của công ty;
3- Chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu tài chính cho các bộ, ngành liên quan, cung cấp số liệu tài chính cho quản lý dự trù ngân sách doanh nghiệp;
4- Tổ chức lập kế hoạch tổng kết thu chi, chi phí tài chính theo kế hoạch tổng kết kinh doanh của công ty;
5- Làm tốt công tác kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế nhà nước;
6- Hỗ trợ nhân viên dự án làm tốt công tác phân tích tài chính và kiểm soát rủi ro;
7. Duy trì và phối hợp mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty với cơ quan thuế, bảo vệ lợi ích kinh doanh của công ty.
** Thời gian làm việc: Thời gian hành chính, từ T2 đến T7 (7h-16h)
** Địa điểm làm việc: Công ty TNHH SENDA Việt Nam - Khu 2, TT Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn
1- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: kế toán, tài chính

Tại Công Ty TNHH Senda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Senda Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Senda Việt Nam

Công Ty TNHH Senda Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thửa đất số 176 tờ bản đồ số 11 bản đồ địa chính Khu 2, Thị trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

