Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Senda Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 20 Triệu

1. Phụ trách sổ sách chung, tổ chức các công tác hạch toán kế toán theo quy định, lập báo cáo tài chính đúng thời hạn, bảo đảm phản ánh kịp thời, chính xác tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty;

2. Thường xuyên tiến hành phân tích báo cáo tài chính, phân tích các hạch toán chi phí, cung cấp cơ sở chi tiết cho các quyết định quản lý kinh doanh của công ty;

3- Chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu tài chính cho các bộ, ngành liên quan, cung cấp số liệu tài chính cho quản lý dự trù ngân sách doanh nghiệp;

4- Tổ chức lập kế hoạch tổng kết thu chi, chi phí tài chính theo kế hoạch tổng kết kinh doanh của công ty;

5- Làm tốt công tác kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế nhà nước;

6- Hỗ trợ nhân viên dự án làm tốt công tác phân tích tài chính và kiểm soát rủi ro;

7. Duy trì và phối hợp mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty với cơ quan thuế, bảo vệ lợi ích kinh doanh của công ty.

** Thời gian làm việc: Thời gian hành chính, từ T2 đến T7 (7h-16h)

** Địa điểm làm việc: Công ty TNHH SENDA Việt Nam - Khu 2, TT Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định