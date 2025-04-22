Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và KPIs hàng tháng

- Đi bán hàng đúng địa bàn đã được phân công. Thực hiện đúng và đủ các bước bán hàng theo quy trình bán hàng trên hệ thống

- Bán đúng giá công ty quy định

- Mở rộng khách hàng theo danh mục trong địa bàn.

- Cung cấp đúng và đủ thông tin về đối thủ cạnh tranh cho cấp quản lý.

- Quản lý và nắm được thông tin khách hàng thuộc phạm vi phụ trách

- Cung cấp đúng và đủ thông tin về tồn kho, các phản hồi cuả khách hàng về sản phẩm công ty.

- Triển khai đầy đủ và đúng các chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty đên khách hàng (tặng hàng, CT tích lũy…)

- Chịu trách nhiệm chăm sóc, bán hàng cho các khách hàng thuộc khu vực phụ trách

- Thực hiện các báo cáo theo tuần/ tháng/ quý/ năm theo form mẫu & các báo cáo phát sinh khác theo yêu cầu của QL

- Địa bàn phụ trách: Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh…hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty trong ngành Dược hoặc FMCG.

- Tác phong làm việc chủ động, sáng tạo

- Có tư duy kinh doanh nhạy bén

- Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đi công tác

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh (15.000.000 - 25.000.000) theo năng lực.

- Đóng Bảo Hiểm theo quy định của nhà nước.

- Hưởng lương tháng 13 và các sự kiện sinh nhật, lễ tết theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát hằng năm theo công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội trở thành các vị trí chủ chốt trong Công ty

- Hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Việt Nam và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Được tham gia những khóa đào tạo do công ty tổ chức theo định kỳ để phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất

