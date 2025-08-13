Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
- Hà Nội: Tầng 2, tòa VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nhiệm vụ cụ thể
• Phân tích yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp.
• Thiết kế sơ đồ hệ thống
Quyền lợi ứng viên
- Lương cứng 12-15tr + % hoa hồng doanh số;
- Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty;
- Đóng BHXH theo quy định sau khi ký kết HĐLĐ;
- Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;
- Du lịch nghỉ mát, Team building hàng năm;
- Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ và bên ngoài, các sự kiện văn hóa thường niên trong nội bộ Công ty;
- Nhân sự có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty;
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật).
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giao tiếp, sử dụng tiếng Anh về kỹ thuật tốt;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI