Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân làm việc tại Long An thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

• Lập dự án, theo dõi tiến độ dự án, Liên hệ với nhà cung cấp, liên hệ các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh,

• Lập dự toán, lập hợp đồng, lập phụ lục hợp đồng, hỗ trợ lập layout vị trí đặt máy, trình ký

• Lập đề xuất mua hàng cho các thiết bị phụ lập phiếu chi, theo dõi chi trả tiền của các hợp đồng

• Tổng hợp thông tin, lập bảng so sánh

• Chuẩn bị hồ sơ, thông tin nhân viên đi nghiệm thu, chuẩn bị hồ sơ nhân viên để làm visa

• Các công việc phát sinh theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành: Cơ khí, cơ khí chế tạo, chế tạo máy, cơ điện tử, kỹ thuật cơ khí, bảo dưỡng công nghiệp, kỹ thuật chế tạo, kỹ thuật điền khiển và tự động hóa hoặc các ngành liên quan

• Kỹ năng: Tin học, giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, làm việc nhóm

• Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận

• Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng, layout máy móc, thiết bị kỹ thuật

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin