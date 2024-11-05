Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 20 - 36 Triệu

Mức lương 20 - 36 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Lô B1.2, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc

- Quản lý đội ngũ kỹ thuật: Phân công công việc, giám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Triển khai dự án kỹ thuật: Quản lý từ khâu lập kế hoạch đến triển khai & hoàn thành

- Giám sát & cải tiến quy trình sản xuất: Tối ưu hóa quy trình để nâng cao hiệu suất & chất lượng

- Thiết lập Layout, Bom sản xuất. Xây dựng & triển khai thiết kế sản xuất & định mức sản xuất phù hợp

- Cải thiện công đoạn sản xuất: Nâng cao năng suất & hiệu quả hoạt động.

- Đào tạo bộ phận sản xuất: Hướng dẫn quy trình & kỹ thuật mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, cơ khí, điện tử, hoặc liên quan thành thạo AutoCad 2D/3D

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật, đặc biệt trong thiết lập Layout, Bom sản xuất định mức sản xuất, cải tiến công đoạn, & đào tạo - hướng dẫn cho bộ phận sản xuất

- Kinh nghiệm quốc tế: Đã làm việc trong môi trường công ty nước ngoài, chuẩn hóa hệ thống Audit & QVA theo tiêu chuẩn quốc tế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20-36 Tr

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM

