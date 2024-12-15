Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý quy trình công nghệ sản xuất trên sản phẩm máy đùn nhựa PE. PP, PVC,...

Nguyên cứu, cải tiến tối ưu công nghệ, quy trình sản xuất.

Kiểm soát, thử nghiệm nguyên liệu vật liệu đầu vào.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kĩ thuật máy móc, hóa chất, polyme...

Chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo .

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất liên quan là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, đam mê, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.

Khả năng tuy duy tốt, mạch lạc, rõ ràng.

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương hấp dẫn

Được tham gia BHXH

Được du lịch nghỉ mát hàng năm

Được hưởng tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH

