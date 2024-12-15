Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý quy trình công nghệ sản xuất trên sản phẩm máy đùn nhựa PE. PP, PVC,...
Nguyên cứu, cải tiến tối ưu công nghệ, quy trình sản xuất.
Kiểm soát, thử nghiệm nguyên liệu vật liệu đầu vào.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kĩ thuật máy móc, hóa chất, polyme...
Chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo .
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất liên quan là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, đam mê, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.
Khả năng tuy duy tốt, mạch lạc, rõ ràng.
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.
Chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo .
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất liên quan là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, đam mê, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.
Khả năng tuy duy tốt, mạch lạc, rõ ràng.
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương hấp dẫn
Được tham gia BHXH
Được du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng tháng lương thứ 13
Được tham gia BHXH
Được du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI