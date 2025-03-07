Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: KCN Phúc Sơn, Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Kiểm tra, vận hành tất cả các máy móc thiết bị tại xưởng.

- Phải nắm được kế hoạch – số lượng sản xuất, thực hiện kế hoạch sản xuất.

- Kiểm tra thiết bị, nguyên liệu đảm bảo các máy sẵn sàng sản xuất.

- Hướng dẫn cho công nhân các yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tần suất 2h/1 lần (khi các máy đang sản xuất ổn định)

- Đảm bảo đúng thông số, định mức sản xuất.

- Ghi nhận và báo cáo kịp thời các sự cố trong quá trình sản xuất.

- Kiểm tra máy móc - thiết bị phụ với tần suất 2 giờ/1 lần.

- Thống kê, ghi nhận, cập nhật tình trạng máy móc, thiết bị trong ca sản xuất và ghi vào sổ.

- Bàn giao cụ thể về máy móc thiết bị khi giao ca.

- Thực hiện cải tiến nâng cao hiệu quả công việc.

- Theo dõi, quan sát và hướng dẫn công nhân Ép nhựa thực hiện đúng thao tác khi lấy và kiểm tra sản phẩm.

- Thực hiện 5S trong khu vực quản lý.

Làm theo ca 12 tiếng (7h sáng tới 7h chiều và ngược lại)

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Khí, Điện, Điện tử

Tốt nghiệp từ trung cấp

Có thể đi theo ca làm việc (Ca ngày, Ca đêm) đi ca 12 tiếng

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PTI.

- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Chế độ tăng lương hàng năm.

- Thưởng tết âm lịch dao động từ 1,5 tháng trở lên.

- Chế độ phụ cấp tiếng Anh (Toeic>650đ).

Cách Thức Ứng Tuyển

