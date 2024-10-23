Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MCNEX VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN1 KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành các hệ thống trong nhà máy: Hệ thống điện, chiller, điều hòa, máy nén khí, DI, ... Định kỳ thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị máy móc theo lịch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị ngay khi có hư hỏng hoặc trục trặc kỹ thuật. Theo dõi và phát hiện các sự cố cần sửa chữa. Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, qua đó phân tích và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa sự cố cho các thiết bị máy móc trong hệ thống điện trong dây chuyền sản xuất. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận/Trưởng bộ phận.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Tự động hóa. Sử dụng thành thạo autocad. Có kinh nghiệm từ 2 -3 năm trở lên ở vị trí nhân viên vận hành, bảo trì trong nhà máy liên quan đến Điện công nghiệp, Máy nén khí, Máy phát điện, Nước DI, Hệ thống nước thải, Phòng sạch; Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng giao tiếp, tự tin, năng động, ưu tiên ứng viên có thể làm việc ngay, có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài. Biết sử dụng tiếng Anh trong chuyên môn, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty TNHH MCNEX VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật Lương: Thỏa thuận Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng lao động (trong cả thời gian thử việc) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MCNEX VINA

