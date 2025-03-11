Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Nhôm Việt Pháp Shal - Nhà máy Nhôm Việt Pháp làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô KT - KCN Phúc Sơn - P. Ninh Sơn - TP. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh và các bộ phận liên quan về kỹ thuật sản phẩm và bóc tách bản vẽ.

Nhận yêu cầu từ kinh doanh về thiết kế sản phẩm khi có nhu cầu.

Lập hướng dẫn sản xuất khi có sản phẩm mới.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các sự cố liên quan về kỹ thuật.

Lập và quản lý bản vẽ kỹ thuật.

Khảo sát công trình, lên bản vẽ Shop Drawing, lập dự toán, bóc tách - đề nghị vật tư, bản vẽ hoàn công.

Đánh giá và hỗ trợ nhà cung cấp về các yêu cầu kỹ thuật.

Lập kế hoạch kiểm soát rủi ro, kế hoạch kiểm soát chất lượng, cấu hình, quản lý thay đổi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhôm kính

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD và 1 phần mềm 3D hỗ trợ (SolidWorks, Sketchup, Inventer,....

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ

Tại Công ty CP Nhôm Việt Pháp Shal - Nhà máy Nhôm Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn thoả thuận theo năng lực

Phụ cấp thâm niên: 100.000đ cho HĐLĐ đủ 1 năm, tăng theo năm.

Thưởng (năm, lễ, tết âm/dương lịch) tham quan nghỉ mát,...

Đóng BHXH theo đúng tỉ lệ đóng và mức đóng

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nhôm Việt Pháp Shal - Nhà máy Nhôm Việt Pháp

