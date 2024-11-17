Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Thực hiện các công việc trực vận hành, bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Hỗ trợ các khách hàng, cư dân xử lý các sự cố.

3. Triển khai các kế hoạch, các công việc được phân công trong ca trực theo yêu cầu của Trưởng ca, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc hoàn thành.

4. Tham gia đầy đủ các khóa học, các chương trình đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng của bộ phận và của công ty tổ chức.

5. Báo cáo ngày: Cập nhật tiến độ, khối lượng các hạng mục công việc đã và đang triển khai, các vấn đề tồn đọng chưa giải quyết vào sổ giao ca đầy đủ theo quy định và đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc (nếu có)

6. Báo cáo khẩn cho Trưởng ca/ Kỹ sư trưởng khi phát hiện các sự việc bất thường theo quy định.

7. Ghi chép các thông số vận hành, xử lý sự cố, chỉ số tiêu hao năng lượng của hệ thống một cách đầy đủ, chính xác, phân tích các bất thường nếu có

8. Ghi chép, theo dõi các tình trạng kỹ thuật khi bảo trì đảm bảo đầy đủ, chi tiết theo checklist bảo dưỡng

9. Ghi chép đầy đủ các vật tư tiêu hao, cũ hỏng đầy đủ, kịp thời

10. Bảo quản, kiểm soát vật tư, công cụ dụng cụ, ghi chép đầy đủ sổ mượn, trả đầy đủ.

11. Chốt/ theo dõi chỉ số công tơ điện hàng tháng với Điện lực khu vực và các đơn vị thuê, các căn hộ.

12. Chốt/theo dõi chỉ số công tơ nước với Đơn vị nước sạch khu vực và các đơn vị thuê, các căn hộ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

Học vấn: Trung cấp trở lên các ngành nghề Cơ điện,Điện Lạnh -TG/PCCC/ cấp thoát nước ...

Ngoại ngữ: ưu tiên các chứng chỉ tiếng Anh.

Tin học: ưu tiên các chứng chỉ tin học

2. Kinh nghiệm:

Nhân viên: Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm về Cơ điện/ĐHKK-TG/PCCC/ cấp thoát nước ...

Chuyên viên: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Cơ điện/ĐHKK-TG/PCCC/ cấp thoát nước ...

3. Kiến thức:

Kiến thức chung: Am hiểu chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, dịch vụ cao cấp

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu lĩnh vực vận hành Hệ thống kỹ thuật tòa nhà, chung cư, TTTM, Khu công nghiệp ...

4. Năng lực:

Năng lực hành vi/Thái độ: Vui vẻ hòa đồng có tinh thần cầu thị học hỏi.

Năng lực chung: Có tư duy dịch vụ với khách hàng , nắm vững các SOP công việc được giao

Năng lực quản lý/lãnh đạo:

Năng lực chuyên môn: Thành thạo một trong các chuyên môn Cơ điện/ĐHKK-TG/PCCC/ cấp thoát nước

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT và gói bảo hiểm sức khỏe của Tập đoàn

- Thưởng cuối năm cạnh tranh từ 2-3 tháng lương

- Chính sách tăng lương định kỳ hàng năm

- Tham gia các hoạt động du lịch trong nước, nước ngoài, team building và các sự kiện của Tập đoàn

- Môi trường làm việc năng động, được tham gia đào tạo nhiều khóa học về chuyên môn nghiệp vụ, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin