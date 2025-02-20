Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô 799, tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sửa chữa các sản phẩm máy móc, thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy fax, đổ mực.
- Lắp đặt và tư vấn cho khách hàng về cách vận hành tốt nhất cho thiết bị.
- Tư vấn, hỗ trợ nhân viên kinh doanh bán các mặt hàng kỹ thuật, máy móc văn phòng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm dưới 1 năm,
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cài đặt và sửa chữa máy tính.
- Có sức khoẻ tốt, nhiệt tình, trung thực, xử lý tình huống tốt và tuân thủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 8 triệu + KPIs + Thưởng
- Chế độ lương thưởng cạnh trạnh gồm hưởng quý, thưởng năm;
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo Luật lao động như BHXH, BHYT, phép năm,...
- Chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, dã ngoại, sinh nhật và thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13, thưởng KPI năm theo hiệu quả kinh doanh,...
- Chế độ Bảo hiểm Y tế cho nhân sự và gia đình ngoài BHXH cơ bản của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: B22, Lô 19, KĐT Định công, đường trần điền, phường định công, quận hoàng mai, hà nội

