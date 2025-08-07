Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Rodax Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Rodax Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế quy trình sản xuất cho sản phẩm mới
- Lựa chọn đồ gá dụng cụ căt
- Lập trình máy phay đứng ngang
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới kĩ thuật sản phẩm
- Thiết kế đồ gá cơ bản phục vụ gia công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo hoặc các ngành nghề liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Biêt sử dụng phần mềm Autocad, phần mềm 3D
- Biết sử dụng phần mềm cam là 1 lợi thế
* QUYỀN LỢI:
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc điều hòa mát mẻ, thoải mái
- Thời gian làm việc từ T2-T6 nghỉ thứ 7 Cách tuần
Tại Công Ty TNHH Rodax Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rodax Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
