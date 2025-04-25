Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH JLong Trims Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Dệt may phố Nối B, Phường Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

In ấn các sản phẩm logo, nhãn mác quần áo giầy dép.

Pha màu mực để In

Công việc là in tay /in lưới

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm in tay, pha màu trong các công ty sản xuất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành may mặc và in ấn

Ứng viên biết tiếng trung là một lợi thế ( Có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài).

Tại Công ty TNHH JLong Trims Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 đến 16 triệu.

Môi trường làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13... và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác kèm theo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH JLong Trims Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin