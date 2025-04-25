Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH JLong Trims Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH JLong Trims Việt Nam
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Dệt may phố Nối B, Phường Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
In ấn các sản phẩm logo, nhãn mác quần áo giầy dép.
Pha màu mực để In
Công việc là in tay /in lưới
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm in tay, pha màu trong các công ty sản xuất.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành may mặc và in ấn
Ứng viên biết tiếng trung là một lợi thế ( Có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài).
Tại Công ty TNHH JLong Trims Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 đến 16 triệu.
Môi trường làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13... và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác kèm theo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH JLong Trims Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
