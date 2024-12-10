Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc: Phụ trách hệ thống các Cửa hàng tại Hà Nội

- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống điện nước của hệ thống Cửa hàng Spa

- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị như: máy bơm, bồn xông sục, các thiết bị điện cho cửa hàng

- Làm kế hoạch theo dõi, đánh giá tình trạng các trang thiết bị máy móc và đề xuất giải pháp kịp thời không để ảnh hưởng tới hoạt động của cửa hàng

- Thực hiện các hạng mục công việc liên quan khi setup một hệ thống mới

- Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Hà Nội

- Sức khỏe tốt, tuổi đời từ 23 – 40 tuổi, Nam giới.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm

- Thành thạo lắp mới, sửa chữa hệ thống điện, nước.

- Đã làm trong các hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nghiêm túc trong công việc.

- Gắn bó lâu dài với Công ty, chấp nhận điều động, phân công công tác của lãnh đạo Công ty.

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

