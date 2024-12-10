Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B
- TT1
- 2 Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên ý tưởng bản vẽ công năng, bố trí mặt bằng
Triển khai bản vẽ kĩ thuật thi công
Bóc tách kỹ thuật theo thực tế sau khi chốt khách để xưởng sản xuất
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Sketchup,...
Am hiểu về các loại vật liệu và phương án thi công đồ gỗ thực tế
Có kiến thức và kinh nghiệm trong thiết kế
Có kiến thức thực tế về tiêu chuẩn và kỹ thuật thi công nội thất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 8 – 15 triệu đồng tùy theo năng lực + thưởng
Môi trường làm việc năng động sáng tạo và thân thiện, được tiếp xúc cọ xát với nhiều thể loại công trình đa dạng về phòng cách thiết kế nội thất.
Cơ hội thể hiện mình, cơ hội giao lưu, học hỏi, cơ hội được đào tạo, thăng tiến.
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13, Teambuilding, du lịch thường niên...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY
