Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 10 người
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT1 - 2 Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng bản vẽ công năng, bố trí mặt bằng

Triển khai bản vẽ kĩ thuật thi công

Bóc tách kỹ thuật theo thực tế sau khi chốt khách để xưởng sản xuất

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Sketchup,...

Am hiểu về các loại vật liệu và phương án thi công đồ gỗ thực tế

Có kiến thức và kinh nghiệm trong thiết kế

Có kiến thức thực tế về tiêu chuẩn và kỹ thuật thi công nội thất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 8 – 15 triệu đồng tùy theo năng lực + thưởng

Môi trường làm việc năng động sáng tạo và thân thiện, được tiếp xúc cọ xát với nhiều thể loại công trình đa dạng về phòng cách thiết kế nội thất.

Cơ hội thể hiện mình, cơ hội giao lưu, học hỏi, cơ hội được đào tạo, thăng tiến.

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13, Teambuilding, du lịch thường niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY

